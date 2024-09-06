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72 yaşındaki motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan 72 yaşındaki motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

72 yaşındaki motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan 72 yaşındaki motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Uğur Mumcu Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Eski Şifa kavşağını geçtikten sonra Uğur Mumcu Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Bülent Ç. yönetimindeki 59 T 5502 plakalı ticari taksi ile sağından geçiş yapan Ömer K.'nin kullandığı 59 ABB 703 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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