1 milyon 300 bin lira dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

Eskişehir'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından telefonda "Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) adın karıştı, paralarını başka bir kadın alacak" denilerek kandırılan 70 yaşındaki Gürcan Özgür, 1 milyon 350 bin TL değerindeki altınını bozdurmak için gittiği kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Eskişehir'de yaşayan Gürcan Özgür, kendini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan şahıs veya şahıslarca telefonla arandı. Şahılar, yaşlı kadını isminin Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığını söyleyerek kandırdı. Şahıslarca Özgür'ün kimlik fotoğrafının başka bir kadının fotoğrafı ile değiştirildiğini ve bu şahsın yaşlı kadının paralarını alacağını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı kadının akrabalarının adlarını sayarak da onu ikna etti. Evdeki ziynet eşyalarının fotoğrafını isteyen dolandırıcı şahıslar, gün boyunca Gürcan Özgür'ü sürekli arayarak telefonunu meşgul etti. Dolandırıcılar, yaşlı kadına, altınlarını bozdurup, nakit parayı kendileri isteyene kadar evinde muhafaza etmesini söyledi. Şahıslar parayı yaşlı kadından alıp, altınlarını ise geri getireceğini söyledi. Evindeki 10 bilezik ve yüklü miktardaki ziynet eşyalarını toplayan, Gürcan Özgür, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Kuyumcular sokak üzerinde bir kuyumcuya geldi.

Kuyumcu fark etti, gerçek polisler dolandırıcılığın önüne geçti

Burada altınlarını bozduran kadın toplamda 1 milyon 350 bin TL nakit ile dükkandan ayrıldı. Fakat rakamın oldukça yüksek olması nedeniyle kuyumcular durumdan şüphelendi. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine bölgedeki sivil ekipler çalışma başlattı. Kısa sürede kuyumcu dükkanından sadece birkaç metre ilerde bulunan teyze ile gerçek polisler iletişime geçti. Olayı Gürcan Özgür'den dinleyen polis ekiplerin, durumun dolandırıcılık olduğunu tespit etti. Kuyumcuya tekrar getirilen kadın altınlarını geri aldı.

Öte yandan Gürcan Özgür'ün dolandırıcıları cep telefonu rehberine, 'Milli isitiparat MİT' diye kaydettiği görüldü.

"'Altınlarını acil bozdur, bize ver' dediler"

Gürcan Özgür başından geçenleri şöyle anlattı:

"Biri beni aradı. 'FETÖ'ye karışmışsın' diyerek 'Altının var mı?' diyerek sordu. 'İstihbaratçıyım, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan arıyoruz' deyince ben de ona inandım, bayağı bir konuştuk. Kimliğimi gösterdi; kimliğimin üstüne bir kadın resmi koymuşlar. 'Bu senin, senin kimliklerini bunlar kullanıyor. Bankada neyin var? Altınını nereden aldın? Altınlarını acil bozdur, bize ver' dediler. Bana 'Kimseye deme, kimseye söyleme' dediler. Ben de 'Tamam' dedim, inandım. Ne bileyim, hiç böyle bir şey benim başıma gelmedi. Sonra 'Acil' dedi, 'Hemen altınlarını çantana koy, götür, hangi kuyumcudan aldıysan ver. O kuyumcu işte FETÖ'cülere falan çalışıyor' gibisinden' söylediler. Onlara inandım. Altınlarımı bozdurdum, çıktım."

"Ben terör örgütüne karışmışım"

Kuyumcuya ve polise teşekkür eden Özgür, "Kuyumcu herhalde fark etmiş, sağ olsun. Polislere haber vermiş. Giderken polisler denk geldi, onlar beni kurtardı sağ olsun. Altıncılara da teşekkür ederim. " dedi.

"Poşetle götürürken yakalandılar"

Olay anını anlatan kuyumcu Mehmet Emin Gül, "Öncelikle teyzemiz geldi ve altın bozdurmak istedi. Biraz yüksek meblağlı bir altın bozdurmak isteyince, biz de tabii bu olaylar çoğaldığı için şüphelendik. Kendisine, 'Herhangi bir sıkıntı, bir durum var mı ya da herhangi bir probleminiz var mı?' diye sorduk. Bize ısrarla olmadığını söyledi. Biz de ısrarla sormaya devam ettik. Öyle olunca biz altın bozma işlemini gerçekleştirdik. Tabii ki teyzemizi tanıdığımız için şüphelendik ve böylelikle yetkili birimlere, mercilere ulaştık. Ondan sonra birazcık araştırınca teyzemizin dolandırıldığını öğrendik. Sonrasında zaten gerekeni yaptılar. Altınlarını geri vereceğiz; 1 milyon 350 bin lira civarında bir para aldı. Genel olarak dolandırılma olayları çok arttı. Sadece bizim kuyumcumuzda değil, sahte altınlar da çok arttı. Bu aralar böyle şeyler, bu tarz olaylar çok oluyor. Yani şöyle; terör örgütlerinden veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldiğini söyleyen bu tarz kişilere güvenmesinler. Çünkü hiçbir zaman polis sizden para talep etmez" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı