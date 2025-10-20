70 Yaşındaki Alzheimer Hastası Süleyman Çeltik'in Cenazesi İçin Aile Eylem Yaptı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cesedi fıstık bahçesinde bulunan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik'in yakınları cenazenin otopsi için Şanlıurfa'ya gönderilmesine tepki göstererek kaymakamlık önünde eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki alzheimer hastası Süleyman Çeltik, cumartesi gece saat 22.00 sıralarında evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yapılan aramalarda Çeltik'in cesedi fıstık bahçesinde çamurun içerisinde bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri yapılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaymakamlık önünde eylem

Cesedin otopsi yapılmadan kendilerine teslim edilmesini isteyen Çeltik'in yakınları Hilvan Kaymakamlığı önünde eylem yaptı. Cenazenin Hilvan'da kendilerine teslim edileceğinin söylendiğini belirten kalabalık, kimsenin arama çalışmalarına da katılmadığını iddia etti. Sabah saatlerinde cesedi kendi imkanlarıyla bulduklarını söyleyen Süleyman Çeltik'in kardeşi Hamit Çeltik," Sabah hastaneye getirdik. Otopsi yapılmayacak, Hlivan'a götüreceğiz, gelip oradan alın dediler ama şimdi cenazeyi Şanlıurfa'ya götürdüler, bizi de burada tuttular " diye konuştu. - ŞANLIURFA