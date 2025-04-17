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7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cenazesi Osmaniye'ye Götürüldü

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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra sulama kanalında ölü bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Osmaniye'ye götürüldü. Cumali'nin defni, yarın saat 11.00'da Çamiçi mezarlığında gerçekleştirilecek.

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve sulama kanalında ölü bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Osmaniye'ye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler bölge yaptığı çalışma ile çocuğun cansız bedenini çıkartarak önce bota aldı. Botla kıyıya getirilen cenaze daha sonra tabuta alınarak cenaze aracıyla Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Cumali'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Cumali'nin yarın saat 11.00'da Çamiçi mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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