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7 Katlı Bina İş Makinesiyle Yerle Bir Oldu

7 Katlı Bina İş Makinesiyle Yerle Bir Oldu
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Hatay'ın Defne ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Yıkım anı kameralara anbean yansıdı.

7 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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