Haberler

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 67 şüpheli yakalandı, 42'si tutuklandı

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 67 şüpheli yakalandı, 42'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçların işlendiği ortaya çıktı.

  • 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan 67 şüpheliden 42'si tutuklandı.
  • Şüphelilerin hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon Türk lirası hesap hareketi bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını ve 42'sinin tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar ile hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon Türk lirası hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

8 gün kala mektup yolladı! Öcalan'ın Abdi'den önemli bir isteği var
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda çatışma çıktı, teröristlere anında müdahale geldi
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur

Kafayı o isme fena taktı: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Defne Samyeli'den 'Kasım Garipoğlu' iddiasına yanıt

Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda çatışma çıktı, teröristlere anında müdahale geldi
Rusya, Venezuela'daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı

Rusya, Trump'ın "Saldırırım" dediği ülkeden tahliyelere başladı
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
title