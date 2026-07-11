'Bira parası borcu' kavgasında vurulan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde, 7 adet bira parası karşılığı 700 liralık alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan 35 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili büfeci ve 3 oğlu gözaltına alındı.

Olay, dün Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfeden alınan 7 adet bira karşılığı 700 liralık borcun yaklaşık 5 aydır ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu Oğuz Başkan (35), sağ kasığından vurularak ağır yaralandı. Başkan, özel araçla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, büfeci Hasan Tekkaya'nın oğulları Ertan Tekkaya (31) ve Yaşar Tekkaya'yı (38), olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri ayrıca büfeci Hasan Tekkaya (61) ile diğer oğlu Hasan Tekkaya'yı (33) da gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ertan Tekkaya'nın tüfekle, Yaşar Tekkaya'nın ise tabancayla ateş ettiği belirlendi.

Yaşar Tekkaya, gözaltına alınmadan önce olay yerinde İHA kamerasına yaptığı açıklamada, "60 yaşındaki babama 2-3 gündür borcunu istedi diye kafa tutuyor. Benim birader karşılık verdi diye biraderimi vurmak istiyor. Arkadaşlarını toplayıp üçüncü kez gelmiş. Git buradan diyorum, 700 lira için kavga mı olur? Bizi vurmaya, hesap sormaya geliyorlar. Diğer kardeşim de vurulacak diye ayağına ateş etti. Mesele bu" demişti.

Büfeci Hasan Tekkaya ise olay sonrası yaptığı açıklamada, "Benden 5 ay önce 700 liraya 7 bira aldı ancak parasını ödemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan büfeci ve 3 oğlu, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı