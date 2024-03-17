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7 aylık evli genç kadını sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi

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Kocaeli'de işe giderken başından vurularak öldürülen 25 yaşındaki Gülhan Esen'in katilinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu ortaya çıktı. M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği ve takıntı haline getirdiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.T.'yi yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, işe giderken başından vurularak öldürülen 7 aylık evli Gülhan Esen'in (25) cinayet şüphelisinin eski erkek arkadaşı M.T. olduğu öğrenildi.

İŞE GİDERKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

7 aylık evli Gülhan'ı öldüren eski erkek arkadaşı aranıyor

KATİLİ TAKINTILI ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

7 aylık evli Gülhan'ı öldüren eski erkek arkadaşı aranıyor

7 AY ÖNCE YAPTIĞI EVLİLİĞİ KABULLENEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. İddiaya göre, M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

7 aylık evli Gülhan'ı öldüren eski erkek arkadaşı aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

süleyman demirhan:

Ne geçti eline şimdi Allah ıslah etsin

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Musa Gerçekçi:

Ellerin kırılsın be ...Nedir bu vahşaniyet.. anlaşamamışsınız ve ayrılmışsınız..Normal olanıda bu degilmi..Bu genç bayanın hayatına son vermekle eline ne geçti..InşaAllah bir daha gun yüzü gormeyesin..

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Ozgur Free:

kısa kısas olmazsa sorun devam eder. Elin Amerikası bizden daha mı geri de de orada idam var. Bu adam eminim sonunda ölüm olmadığı için rahat bir şekilde öldürdü.

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Metin Yalcin:

Erkek kılığında sokakta gezen psikopat esfeli safilin katillerin ana ve babasını da içeri tıkmadan bu işler düzelmez, çünkü çocuğu doğurup sokağa salmak ile ana baba olunmuyor onu eğitip öyle salacaksın sokağa ..

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