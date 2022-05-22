63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi başvurusuna ret cevabı alınca intihar etti - Haberler

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63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi başvurusuna ret cevabı alınca intihar etti

Haberler.com - 3. Sayfa
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63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi başvurusuna ret cevabı alınca intihar etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Selim Bayrak, ekonomik sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Bayrak'ın kısa bir süre önce özel bir bankadan kredi talebinde bulunduğu ve ret cevabı alınca intihar ettiği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Bayrak, yakınları tarafından sessiz, sedasız defnedildi.

Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Melikahmet Caddesinde seyyar satıcılık yapan Selim Bayrak borç batağında olup kredi talebinde bulunduğu özel bankadan da ret cevabı alınca intihar etti.

Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bayrak asri mezarlıkta sessiz sedasız toprağa verildi.

Sur'un Fatihpaşa Mahallesinde yaşayan Bayrak'ın evi hendek olaylarında ağır hasar gördü. Yaşanan gelişme üzerine yaşadığı mahalleyi terk edip kiraya çıkmak zorunda kalan Bayrak'ın evi tamamen yıkılırken, olaylar sonrasında kendisine 27 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

Yalnız yaşayan Bayrak'ın yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak kirasını bile ödeyemez duruma gelince amcasının evine sığındığı, burada da ailevi sorunlar yaşayınca kısa süre önce Sur'un köhne sokaklarındaki eski otellerde konakladığı bildirildi.

Sözcü'nün haberine göre Selim Bayrak, geçtiğimiz haftalarda Ağaçkakan isimli sosyal medya yayınında da ekonomik sorunlar ve uygulamalardan yakınmıştı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Diyarbakır, İntihar, Sur, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

zübükzade:

EE yabancı uyruklu yani suriyelii afgan pakistanlı değil filistinlide değil o yüzden yardım alamaması gayet doğal bu vatan bunun olamaz doyamamış kirasını bile ödeyememiş gönderin başka bir ülkede gömülsün ruhu barı ızdırap cekmesin kendi ülkesinde 3. sınıf vatandaş olmasına

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