61 Yaşındaki Eyüp Sabri Bilen Kızıltepe'de Ölü Bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 61 yaşındaki Eyüp Sabri Bilen, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamadığı Bilen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haber alınamayan 61 yaşındaki Eyüp Sabri Bilen, evinde ölü bulundu.
İpekyolu Mahallesi Sidar Apartmanı'nın 6. katında yaşayan Eyüp Sabri Bilen'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler Bilen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilen'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. - MARDİN