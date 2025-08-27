6 Yaşındaki Otizmli Çocuk Gölde Bulundu, Hayatını Kaybetti

6 Yaşındaki Otizmli Çocuk Gölde Bulundu, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece gölünde bulunan 6 yaşındaki otizmli Adem Barik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Küçükçekmece gölünde bulunan 6 yaşındaki otizmli olduğu belirtilen Adem Barik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik isimli çocuğun kaybolduğu ihbar edildi. Daha sonra gölde hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Çevredekilerin de müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Adem Barik'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Barik'in henüz nasıl göle düştüğü bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.