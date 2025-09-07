Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Brezilya'nın Sorocaba kentinde bir evde kilitli tutulan 6 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından kurtarıldı. Doğumundan bu yana dünyadan izole edilen küçük kızın hiç okula gitmediği, konuşmayı öğrenemediği, şırınga yoluyla yalnızca sıvı gıdalarla beslendiği ve sağlık hizmeti almadığı ortaya çıktı. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesi ise tutuklandı.
Brezilya'nın Sorocaba şehrinde polisin aldığı bir ihbar, insanlık dışı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bir evde yapılan aramada, yıllardır dış dünyadan tamamen izole şekilde yaşatılan 6 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı.
DOĞUMUNDAN SONRA İZOLASYON BAŞLAMIŞ
Yetkililerin açıklamasına göre, küçük kız doğduktan sadece aylar sonra ailesi tarafından toplumdan koparıldı. Baba, çocuğun diğer aile bireyleriyle iletişim kurmasını yasakladı ve onun sosyal hayata katılmasını tamamen engelledi.
NE OKULA GİTTİ, NE KONUŞMAYI ÖĞRENDİ
Çocuğun bugüne kadar hiçbir eğitim almadığı, sağlık kontrolünden geçirilmediği ve aşılarının hiç yapılmadığı belirlendi. Kızın yalnızca sıvı gıdalarla beslendiği, bunların da şırınga yoluyla verildiği öğrenildi. Uzmanlar, çocuğun konuşma yetisini geliştiremediğini, yalnızca bazı sesler çıkarabildiğini ifade etti.
"DÜNYAYI İLK KEZ GÖRÜYORMUŞ GİBİYDİ"
Olayın ardından açıklama yapan çocuk koruma uzmanı Lígia Guerra, kızın odadan çıkarıldığında ciddi bir şaşkınlık yaşadığını, sanki ilk kez dış dünyayla karşılaşıyormuş gibi davrandığını söyledi. Bakımsızlıktan dolayı çocuğun saçlarının tamamen düğümlendiği ve kesilmek zorunda kaldığı da aktarıldı.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Polis ekipleri, 54 yaşındaki baba ile 45 yaşındaki anneyi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerde üç cep telefonuna da el konuldu. Küçük kız ise devlet korumasına alındı ve bir sığınma evine yerleştirildi. Şu anda hem psikolojik hem de fiziksel tedavisi sürdürülüyor.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Brezilya genelinde büyük infial yaratan olayın sorumluları olan anne ve babaya 'özgürlüğü kısıtlama' ve 'çocuk ihmali' gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Mahkeme, çiftin tutuklanmasına da karar verdi.