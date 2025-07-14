6 Saat Süren Müzakere Sonrası Şüpheli Tutuklandı

6 Saat Süren Müzakere Sonrası Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Engin Ö., polise direndikten sonra 6 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu ve tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 6 saat polise yaralı olarak direnen şüpheli, hastanedeki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan Engin Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi. İş yerinde yeniden polise ateş açan Engin Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu. Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Kaçmak için iş yerinde bulunan bir motosiklete binmeye çalışan şüphelinin çıkışı ekiplerce engellendi.

Ailesi de ikna etmek için uzun süre uğraştı

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafını sararken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bu sırada Engin Ö.'nün yakınları da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

6 saat sonra ikna edilmişti, tedavi sonrası tutuklandı

Polisin ve yakınlarının ikna çabaları 6 saatin ardından sonuç verdi. Saatler süren müzakere sonucunda ikna edilen Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu. Polis ekipleri gözetiminde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs dükkandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede işlemleri tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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