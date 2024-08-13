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İnşaattan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki genç kızın cüzdanından çıkan not yürekleri dağladı

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, bir inşaatın 6'ıncı katından atlayarak yaşamına son verdi. Genç kızın cüzdanından çıkan "5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu" yazılı not ise yürekleri dağladı.

Bursa'da bir inşaatın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cüzdanından, "5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu" yazılı not kağıdı çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Meşe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz genç bir kız, inşaatı devam eden bir binanın 6. katına çıkarak aşağı atladı.

İnşaattan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki genç kızın cüzdanından çıkan not yürekleri dağladı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan genç kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu belirlenen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnşaattan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki genç kızın cüzdanından çıkan not yürekleri dağladı

CEBİNDEN ÇIKAN NOT YÜREKLERİ DAĞLADI

Hastanede kimlik tespiti yapılan genç kızın, Begüm Ismen olduğu tespit edildi. Savcılık olay yerinde ve hastanede inceleme yaptı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın cüzdanından, "5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu." yazılı not kağıdı çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi 3-sayfa Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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