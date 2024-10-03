6. Kattan Düşen Kadın Manav Brandasına Düşerek Ağır Yaralandı

6. kattan manav brandasına düşen kadın ağır yaralandı

Olay öncesi kadının, "Kendimi atıyorum" dediği video ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde genç bir kadın, apartmanın 6. katından aşağı düştü. Apartmanın altında bulunan manavın brandasına düşerek ağır yaralanan kadının, olayın öncesinde "Kendimi atıyorum" dediği video ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Garaj Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra 6. kattan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın 6. katından düşen kadın, manav brandasına düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, branda üzerinde kalarak ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeye koyarak indirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ağır yaralanan kadının, olayın öncesinde "Kendimi atıyorum" diyerek çektiği video ortaya çıktı.