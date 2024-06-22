6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin isimli şahsın, husumetlileri tarafından balyozla öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
BALYONLARLA VURMAYA BAŞLADILAR
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.
İLK DARBEDE YERE DÜŞTÜ
İlk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.