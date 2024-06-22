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6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

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Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin isimli şahsın, husumetlileri tarafından balyozla öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BALYONLARLA VURMAYA BAŞLADILAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

İLK DARBEDE YERE DÜŞTÜ

İlk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Artuklu Mardin Çocuk Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Güven önemlş:

ne vahşilik bu, hangi ortamda yetişmiş bu insanlar.

173
0
yanıtYanıtla
Davut YALANCI:

Hiçbir şefkat görmemiş, insanlıktan nasibini almamış tipler. Hayvan bile bu kadar şiddet uygulamaz. Ama bu tiplerden sokakta yanınızdan yüzlercesi geçiyor. Çünkü nasıl olsa 5-6 yıl sonra çıkacak ve yine sokaklarda gezecek. Kimbilir belki de bunu okurken bile yüzlerce katil serbest bırakılmış olacak.

yanıt103
yanıt1
Kent Blue:

Mağarada yetişmiştir

yanıt33
yanıt1
Maria Sel:

Muslumanliginizin eseri

yanıt3
yanıt25
Turbo Levent:

SİZ NASIL NE BEKLİYORDUNUZ

yanıt3
yanıt0
Şeref Eyercioğlu:

idamdan başka çare yok kısasa kısas

119
1
yanıtYanıtla
Adalet :

Cezaların az olmasından dolayı suç işlemekten korkmuyorlar halk adalet diye bağırırken baştakiler duymuyor veya duymak istemiyor

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1
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Özkan Bulut:

Sizce kopeklermi uyutulsun bunlarmi ankete katılan arkadaşlar

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8
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Yilmaz Haydar:

ya böylelerin sorgusuz sualsiz 20 net yil hapis hic bana bunu yapti sunu yapti yok direk 20 yil bu olayin hic bir mazereti olmaz mahmkemeymis avukatmis hic tut tika iceri bu adamin ölen 6 cocugu var bunlarda intikam alacak e ne oldu iste burda kanun cözecek bu tur olaylari

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1
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rıdvan yavuz:

Ülkede adeltmi var cezaevine girenler içerisi dışarıdan daha iyi diyiyorlar kaç kişi sormuşsam aynı cevabı aldı şimdi bu iki kişi 4 yıl yatıp çıkacaklar ceza ikiye bölünecek cezaevindeki iyi halden indirim vsyre sonra dışarıda

26
0
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