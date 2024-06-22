6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BALYONLARLA VURMAYA BAŞLADILAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

İLK DARBEDE YERE DÜŞTÜ

İlk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.