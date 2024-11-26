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500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı

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27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Knight, yaklaşık 500 kişiyle ilişki yaşadığını söyledikten sonra sosyal medyada gündem oldu. Kendisiyle buluşmak isteyen erkekler için internet üzerinden başvuru aldığını dahi söyleyen Knight, bu kez yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fenomen isim erkeklerdeki ortak flört kusurunu anlattı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Knight, 500 kişiyle ilişki yaşadığını açıkladıktan sonra sosyal medyada çok konuşuldu.

Knight, son açıklamalarıyla yine çok konuşulacağa benziyor. Erkeklerin flört ettikleri sırada her zaman mükemmeli aradıklarını söyleyen fenomen, hayatında çok fazla ilişkisi olduğu için ruh eşini bulmaya çalışmanın kolay olmadığını söyledi. Knight, "Genel olarak flört etmenin zor olduğunu düşünüyorum; belki de çevrimiçi paylaşımları bunu benim açımdan biraz daha zor bir hale getiriyor" dedi.

Özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları aracılığıyla insanların kolay bir şekilde iletişim kurabildiğini belirten Knight, "Ne yazık ki, bu jenerasyondaki erkeklerin flört uygulamalarında sağa sola kaydırmaya o kadar alıştıklarını düşünüyorum ki, her zaman daha iyisini arıyorlar. Var olmayan mükemmel bir şeyi arıyorlar" diye konuştu.

500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla Han:

2.viteste vurdurursan motor çalışır

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