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50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Kayseri'de hastanede hayatını kaybetti.

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50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Kayseri'de hastanede hayatını kaybetti.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün gece otomobile arkadan çarpan motosiklet, savrularak trafik levhasına çarpıp 50 metre sürüklendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önce otomobile ardından da trafik levhasına çarptıktan sonra 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyreden A.İ.M. yönetimindeki 38 ARG 479 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan trafik levhasına çarpıp, 50 metre sürüklenerek, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

E.K.'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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