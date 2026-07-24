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İnegöl'de 50 km kovalamaca: 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İnegöl'de 50 km kovalamaca: 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulan araçta 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulan araçta 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan İnegöl'e sentetik uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan araç, İnegöl girişinde durdurulmak istendi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren nefes kesen kovalamacanın ardından ekipler aracı önünü keserek durdurmayı başardı.

Araçta yapılan aramada 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü Yusuf C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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