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5 Yıl Firar Eden Suçlu Yakalandı

5 Yıl Firar Eden Suçlu Yakalandı
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Kayseri'de, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firar eden O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında birçok suç bulunan O.K. ve dolandırıcılıktan kesinleşmiş cezası olan K.Ç. gözaltına alındı.

33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü

KAYSERİ - Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firar olan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 yıldır firar olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahısta ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. ve K.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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