5 yaşındaki kızın dolandırıcılık uyarısı viral oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hikmet Çağrı Ayazlı'nın 5 yaşındaki kızı Elif Liya Ayazlı'nın övgüye şayan bilgisi ve "Akıl yaşta değil baştadır" sözünü hatırlatan müthiş performansıyla "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun" uyarısı sosyal medyada viral oldu.

5 yaşındaki Elif Liya Ayazlı'nın dolandırıcılık konularına karşı videolu uyarısı bir anda Erzincan'da günün konusu oldu. Videoyu izleyenler dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilenirken küçük kızı da tebrik ettiler.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda şu notlar yer aldı:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun. Dolandırıcılık girişimlerinde, size düşünme fırsatı vermeyeceklerdir. Acele karar vermeyin. Şüpheli mesajları ve bağlantıları mutlaka engelleyin. Sizi telefonla arayarak, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara itibar etmeyin. Kişisel ve finansal bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın" - ERZİNCAN