Bolu'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Bolu'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Hasan Doğru, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam aşağı düşerken elektrik tellerine de çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğru'nun cenazesi Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek.
Bolu'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, dün Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ikamet eden Hasan Doğru (72) balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve entübe edilen Hasan Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğru'nun cenazesi, Yeşil Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek. - BOLU