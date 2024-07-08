Bolu'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ikamet eden Hasan Doğru (72) balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve entübe edilen Hasan Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğru'nun cenazesi, Yeşil Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek. - BOLU