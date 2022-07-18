Oyun oynarken 5. kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen 9 aylık Suriye uyruklu Cudi Nebhan isimli bebek ağır yaralandı. Öte yandan küçük çocuğun ailesinin, düşme sesini duyması üzerine olayı öğrendiği bilgisi edinildi. Bursa'da 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı. Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. HASTANEYE KALDIRILDI Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi. Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DURUMU AĞIR Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cudi Nebhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa İnegöl Suriye Bursa 3. Sayfa Haberler

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