Yoğun bakımdaki bebeği darbeden hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yoğun bakımdaki 5 günlük bebeği darbettiği iddia edilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında H.D.B. adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Deniz bebeği henüz 5 günlükken yoğun bakımda darbederek engelli bıraktığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı

H.D.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin 'bebeği neden darp ettiniz' sorularını ise yanıtsız bıraktı. - AFYONKARAHİSAR