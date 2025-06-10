5 gün sonra bulunan Burak Koçak hastaneye sevk edildi

5 gün sonra bulunan Burak Koçak hastaneye sevk edildi
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak, arkadaşının evinde saklandığı ortaya çıktı. Annesiyle buluşan Koçak, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

5 gün sonra bulunan Koçak, hastaneye sevk edildi

"5 gündür dolapta saklanıyordu"

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın aynı mahallede arkadaşının evinde saklandığı ortaya çıktı. Annesiyle kavuşan Koçak'ın jandarma ekiplerince ifadesi alınırken, küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 14 yaşındaki Koçak, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak'ın buradaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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