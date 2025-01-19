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5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
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Bursa'da, 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza geçiren polis memuru Bilal Keskin hayatını kaybetti. Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, çevik kuvvet polisi Keskin'in kullandığı otomobil kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yapıp yaralanan polis memuru Bilal Keskin (29), yaşamını yitirdi. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin üzüldüm

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Allah rahmet eylesin… Mekanı cennet olsun.

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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Polis kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum fakat burada bir gerçeği dile getirmek istiyorum. Anne sütü inek sütü değildir. Beyler her kadının sütünü alıp kimse evladına içirmesin. İslamda süt kardeşliği diye bir gerçek var. Yarın öbür gün evlenme söz konusu olabilir kardeşler arasında. Bu sözüm Müslüman olanlara..

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Haber Yorumlarıokkes bartik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun memur arkadaşın Ama soru şu araçta pek hasar yok ölüm nedeni emniyet kemerinin takılı olmaması olabilirmi kafadan ve göğüs kısmından

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ah be aslanım, takın şu emniyet kemerini.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Allah rahmet etseydi 5 günlük yavrusuna bağışlardı. dualarla olsaydı o iş 50.000 insan Gazze de ölmezdi.

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