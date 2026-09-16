5 çocuk babası Cengiz Akkurt cinayetinde rapor bekleniyor

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü.

Gaziantep'te fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 5'inci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanaklarının okunmasının ardından, M.S.A.'nın yaralanmasının cinsel eylem sonucunda mı yoksa farklı bir şekilde mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 6. İhtisas Kuruluna gönderilen tedavi evraklarına ilişkin cevabın henüz dosyaya ulaşmadığı belirtildi.

Olayla bağlantım yok

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammet E.K., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek olayla bağlantısının olmadığını savundu.

Diğer tutuklu sanık Uğur K. ise tahliye ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 6. İhtisas Kuruluna gönderilen müzekkereye verilecek cevabın beklenmesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar Uğur K. ve Muhammet E. K.'nin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve isnat edilen suçun niteliği ile tutukluluk sürelerini birlikte değerlendirerek tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı