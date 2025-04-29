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5 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Koca Adliyeye Sevk Edildi

5 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Koca Adliyeye Sevk Edildi
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Adana'da 5 çocuk annesi Rabia Şen, eşi S.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası eşini öldüren koca gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Çiftin daha önce sık sık tartıştığı ve Rabia'nın evi terk edip geri döndüğü bildirildi.

5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi 263. Sokak'ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Şen ile eşi S.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., eşi Rabia vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından şüpheli koca Ş.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli koca, Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şen'in cenazesinin ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi. Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği iler sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASYA ÇELEBİ - 3.Sayfa
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