45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
Zonguldak'ta bir tersanede inşa edilen 45 milyon lira değerindeki lüks yat denize indirildikten 15 dakika sonra batarken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Suya atlayarak kurtulan mürettebattan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde teknenin batmasına küfürler savurarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen 45 milyon TL değerindeki lüks yat, sahibine teslim edilip, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatın sahibi ile 3 mürettebat suya atlayarak kurtulurken, içlerinden biri cep telefonuyla teknenin batış anını kaydedip küfürler savurdu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp, suya gömüldü.
MÜHENDİSLİK HATASI VARDI İDDİASI
Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü.
SUYUN İÇİNDE KÜFÜRLER SAVURDU
Öte yandan suya atlayarak kurtulan mürettabattan biri cep telefonuyla o anları kaydetti. Servis edilen videoda şahsın yaşananlara isyan ederek küfürler savurduğu görüldü.