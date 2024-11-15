43 yıllık evliliği ihanet bitirdi

Yapımcı eşi Şükrü Avşar'ın kendisinin parası ile kurduğu şirketten kazandığı serveti sevgililerine harcadığını öne süren Hüsniye Avşar boşanma davası açtı. Yapımcı Şükrü Avşar, eşiyle 5 daire, 2 araba karşılığında anlaşmalı olarak boşandı.

"KADINLIK ONURUMU ZEDELEDİ"

Boşanma davası açan Hüsniye Avşar, eşinin kendisini defalarca aldattığını, kadınlık onurunu zedelediğini öne sürdü. Eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu şirketten kazandığı serveti sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, Avşar film şirketine tedbir konulmasını talep etti.

ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde görülen davada nafaka istemediğini belirten Hüsniye Avşar, eşi tarafından kendisine verilen 5 ev ve 2 arabayı kabul etti, mutabakat sağlandı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.