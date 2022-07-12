40 metre yükseklikten denize ters düşünce genç bilinç kaybı yaşadı - Haberler

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40 metre yükseklikten denize ters düşünce genç bilinç kaybı yaşadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki falezlerden denize atlayan bir genç kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Yaklaşık 40 metreden suya ters düşen genç adam, bir süre sonra kendine gelerek kıyıya ulaştı.

Kentin dünyaca ünlü falezlerine öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, suya ters düşünce kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.

ARKADAŞLARI TEHLİKEYİ UMURSAMADI

Bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı.

40 metre yükseklikten denize ters düşünce bilinç kaybı yaşadı

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Olası bir facia kıl payı atlatılırken gençlerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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