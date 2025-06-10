40 Metre Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı

40 Metre Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 40 metrelik falezlerden denize atlayarak ağır yaralanan 18 yaşındaki Suriye uyruklu gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

40 metrelik falezlerden atlayıp ağır yaralanmıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınan gencin tedavisi devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da 40 metrelik falezlerden denize atlayarak suya çakılan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki gencin kayalıkların zirve noktasından atladığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Antalya'da dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte bayram tatilinin son gününde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahiline gelen 18 yaşında ki Suriye uyruklu Mohammad Al Muhammad bir süre sahilde yüzdü. Ardından arkadaşları ile birlikte özellikle yaz aylarında Konyaaltı Sahilinde adrenalin ve heyecan arayan gençlerin hayatlarını hiçe sayarak şov amacıyla yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirve noktasına çıkarak denize atladıkları zirve noktasına çıkan Muhammad Burada bir süre arkadaşları ile şakalaşan Mohammad kendisini boşluğa bıraktı.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartıldı

Kontrolsüz bir şekilde atlayan genç karnının üzerine suya çakılırken arkadaşlarının yardım çığlığını fark eden sahildeki vatandaşlar tarafından kumsala çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde güçlükle sahile çıkartılan gence olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken kalbi duran ve su yutan genç ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki genç bugün Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Antalya Şehir hastanesi Yoğun Bakım Bölümü'nde tedvasi devam eden sağlık durumu ciddiyetini koruyan gencin 40 metrelik falezlerden atladığı o ana ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gencin falezlerden atlayışı ve sonrasında suya çakıldığı anlar yer aldı. Gencin babası Vail El Muhammad, "Oğlum hayatta, durumu şu anda iyi hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor. Denizde yüzerken, yüksek yerden kendisini atmış" dedi. 18 yaşırdaki Mohammad El Muhammad'in Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.