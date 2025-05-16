4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Azra G., otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki bir çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'nde akşam saatlerinde, S.K. idaresindeki 06 CRF 154 plakalı otomobili Konya istikametinden Dörtyol yönüne seyir halindeyken, Cengiz Dağcı Caddesi'nde annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Azra G.'ye çarptı. Olay yerinde ağır yaralanan küçük çocuk, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Azra G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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