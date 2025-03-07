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4. Sınıf Öğrencisi Öğretmeni Tarafından Darp Edildi İddiası

4. Sınıf Öğrencisi Öğretmeni Tarafından Darp Edildi İddiası
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulda 4. sınıf öğrencisi A.Y.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği öne sürüldü. Olay sonrası çocukta morluklar oluştu, ailesi hukuki işlem başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4. sınıf öğrencisi çocuğun öğretmen tarafından darp edildiği öne sürüldü. Baba Mustafa Yılmaz, psikolojik tedavi gören oğlunun korkudan okula gitmek istemediğini söyledi.

İddiaya göre, bir ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi A.Y. (10), okulda 3. sınıf öğrencisi olan arkadaşıyla top oynarken aralarında itişmeler yaşandı. Küçük çocuk, durumu sınıf öğretmenine aktardı. Bunun üzerine öğretmen H.E.C., A.Y.'yi okul koridorunda yakalayarak yüzünden tutup yere yatırdı. Öğretmenin çocuğun karnına ayağıyla bastırarak şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayın ardından çocuğun yüzünde ve kolunda morluklar oluştu. Olay, sınıf arkadaşlarının A.Y'nin babası Mustafa Yılmaz'a haber vermesiyle ortaya çıktı. Baba Yılmaz, hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından polis merkezine başvurarak öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Yılmaz, "Oğlum 4C sınıfında okuyor. 3. sınıf öğretmeni H.E.C., oğlumu herkesin içinde kulağından çekip çenesinden tutarak yere yatırmış. Bunu çocuğumun sınıf arkadaşlarından öğrendim. Oğluma sorduğumda da olayı doğruladı. Öğretmenle görüşmek için okula gittim ama kendisini bulamadım. Telefon numarasını öğrenip aradığımda, yaptığını kabul etti ve pişman olduğunu söyledi. Nedenini sorduğumda 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu, çok kavga ediyordu' şeklinde cevap verdi. Bir çocuk şımarıklık yapabilir ama bu öğretmenin şiddet uygulamasını haklı çıkarmaz. Okul idaresiyle görüştüğümüzde öğretmenin olayı kabul ettiğini öğrendik" dedi.

Baba Yılmaz, olayın çocuğunun psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Çocuğumun sol kolunda morluklar var. Çenesini sıkmış, birkaç kez tokat atmış, yere yatırıp ayağıyla karnına basmış. Çocuğum, bu baskıdan dolayı altını ıslatmış ancak bunu utanıp anlatamamış. Hastanede ultrason çektirirken fark ettik. Oğlum zaten psikolojik tedavi görüyor, konuşma bozukluğu var. Psikiyatri ve konuşma terapisi alıyor. Bu olaydan sonra çocuğumun psikolojik durumu daha da kötüleşti, korkudan okula gitmek istemiyor. Öğrenciler şiddet görmemeli" diye konuştu.

Aile, polis merkezine şikayette bulunarak, öğretmen hakkında hukuki sürecin başlatılmasını talep etti. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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