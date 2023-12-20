Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki karısı ile ailesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığı ortaya çıktı.

4 kişiyi öldüren katil zanlısı damat adliyeye çelik yelekle getirildi

Katliam yapan şahsın alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığı ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki karısı ile ailesini öldüren 25 yaşındaki katil zanlısı koca adliyeye sevk edilirken, şahsın yapılan kontrollerde alkol ya da uyuşturucunun etkisinden olmadığı bildirildi.

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mert Muharrem T.(25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T.(24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Katil zanlısı soruları cevapsız bıraktı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mert Muhammet T., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıs çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarılırken, alınan bilgilerde şüphelinin alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığı belirtildi. Şüpheli şahıs adliye girişinde basın mensuplarının 'cinayetleri neden işlediniz?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Şahsın savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.