Eski eşi ve kızını öldürdüğünü 4 gün sonra itiraf etti - Haberler

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Eski eşi ve kızını öldürdüğünü 4 gün sonra itiraf etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da eski eşi ve kızını öldüren belediye işçisi, 4 gün sonra emniyet müdürlüğüne giderek itirafta bulundu. Harekete geçen ekipler, anne ve kızın cansız bedenlerini buldular.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etti.

ANNE VE KIZIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Erdal Kızıloğlu'nun cinayet itirafı üzerine harekete geçen ekipler, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Ayşe İşlek(46) ve Tuba Kızıloğlu'nun (30) cansız bedeniyle karşılaştı.

Eski eşi ve kızını öldürdüğünü 4 gün sonra itiraf etti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Anne- kızın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Eski eşi ve kızını öldürdüğünü 4 gün sonra itiraf etti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Polis, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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