Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

39 Yıl Ceza Alan Şahıs Bağ Evinde Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası olan bir şahıs, saklandığı bağ evinde yakalandı. Operasyonda, şüpheliye ait adreste tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gaziantep'te kesinleşmiş 39 yıl cezası olan şahıs bağ evinde yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı bağ evinde yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda sonucunda yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.