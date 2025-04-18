39 Yıl Ceza Alan Şahıs Bağ Evinde Yakalandı
Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası olan bir şahıs, saklandığı bağ evinde yakalandı. Operasyonda, şüpheliye ait adreste tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gaziantep'te kesinleşmiş 39 yıl cezası olan şahıs bağ evinde yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı bağ evinde yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda sonucunda yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.