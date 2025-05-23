37 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

37 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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Bursa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erdoğan Ş., İzmir'in Dikili ilçesinde kız arkadaşıyla tatil yaparken yakalandı. Şahsın kimliğini gizlemek için başkasının kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

Bursa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İzmir'in Dikili ilçesinde kız arkadaşıyla tatil yaparken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erdoğan Ş.'nin güncel adresinin Bursa ili olduğu tespit edildi. Yapılan takipte şahsın, kimliğini gizlemek amacıyla kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, Erdoğan Ş.'nin kız arkadaşının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan takip sayesinde, ikilinin İzmir'de bulunduğu belirlendi. Araştırmalar sonucunda, şahsın İzmir'in Dikili ilçesinde halasına ait yazlık evde kız arkadaşıyla birlikte kaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Erdoğan Ş., gözaltına alınarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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