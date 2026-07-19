6 ay önce 312 bin lira trafik cezası yiyen gençten denetimlere destek

Eskişehir'de yaklaşık 6 ay önce motosikletiyle seyir halindeyken kural ihlallerinden dolayı 312 bin lira para cezası kesilen 17 yaşındaki Emirhan Sertan, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerini doğru bulduğunu ifade etti.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince bölgede asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında durdurulan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emirhan Sertan'ın polis ekiplerinin uygulamasına verdiği destek dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda abartı egzoz ve çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplamda 312 bin lira para cezası yediğini belirten Sertan, kurallara uymayan sürücülerin vatandaşları rahatsız ettiğini ve bu nedenle yapılan denetimlerin haklı bir gerekçeye dayandığını vurguladı.

"Millet haklıydı, denetimleri normal diye düşünüyorum"

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Emirhan Sertan, yüksek ceza tutarlarına rağmen yapılan uygulamanın gerekli olduğuna değinerek, "Son zamanlardaki cezalar çok abartı oldu. Dur ihtarına uymamak, plakayı kapatmak gibi cezalar çok yüksek tutarlarda. Ben cezalar artmadan önce yemiştim. Abartı egzozdan ve o tarz kural ihlallerinden dolayı 5-6 ay önce 312 bin lira ceza yedim. Denetimler gelen şikayetler üzerine sıkılaştı. Çok şikayet geliyordu, millet haklıydı. Sokaklarda abartı egzozla, yüksek ses sistemiyle gezenler çok fazlaydı. Bu yüzden yetkililer tarafından yapılan bu denetimleri normal ve doğru buluyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı