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308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı

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308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandığını ifade etti.

"BU ŞAHISLARI HER YERDE ARIYORLAR"

Bakan Yerlikaya "Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

"DURMAKSIZIN ARANAN ŞAHISLARIN İZİNİ SÜRÜYORUZ"

Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor" ifadelerini kullandı.

308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı

308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bu paylaşımı yapmak da ne bileyim. İnsan kendi beceriksizliğinin reklamını anca bu kadar yapar. Daha nereye kaçsın. 308 defa masum vatandaşların canını yakmış. Ailesini dağıtmış. Vergisini veren, kurallara uyan 308 vatandaş bu kişi yüzünden dolandırılmış, kandırılmış, taciz edilmiş, yaralanmış ve benzeri bir sürü işkenceye maruz kalmış olabilir. Olan o garibanlara oldu. Suçlular resmen ödüllendiriliyor. Mağdur olanların mağduriyeti giderilmiyor. 308'e gelene kadar sizi tutan neydi?

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Haber Yorumlarıoguz:

308 suc kaydı sözün bittigi yer NOKTA

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Haber YorumlarıOrhan kara:

kacamayacaksiniz yakalayacağız size 306 .kez suç işleme şansı vermeyeceğiz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Herşeye rağmen, Ali Yerlikaya sağ olsun var olsun, iyi calisiyor

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Haber YorumlarıA. Erol:

bravo ama bu kadar suç işleyen herkes iğneyle uyutulmali

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