Haberler

30 İlde DEAŞ Operasyonu: 104 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan operasyonla ilgili açıklamada, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor