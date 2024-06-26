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30 dönüm ekili arazi yangında kül oldu

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık 30 dönümlük ekili arazi, çıkan yangında küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

30 dönüm ekili arazi yangında kül oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık 30 dönümlük ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekinli Mahallesi'nde ekili olan yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın olay yerine giden 2 itfaiye aracı, 30 adet traktör, 2 kepçe, 1 greyder ve vatandaşların çalışmaları neticesinde söndürülerek kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinden yangını ilk gören Hacı Ömer Güven, "Ben evimin balkonunda çay içiyordum. Evimin hemen önünde bulunan arazide dumanlar çıktığını gördüm. Hemen köylülere ve itfaiye haber ettim. İlk olarak 30'a yakın arkasında pulluk ve çapa takılı traktörler ile gelen çiftçiler yangına ilk müdahaleye yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Rüzgar yardımı ile çabucak büyüyen yangın güçlüklü saatler sonra kontrol altına alındı. Benim tahminim yaklaşık ekili 30 dönüm ekili buğday arazisi yanarak kül oldu. Eğer çiftçiler ve itfaiye ekipleri bu kadar çalışmasa yangın rüzgarın yardımı ile Tomarza'ya kadar giderdi. Bununla geçmiş olsun" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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