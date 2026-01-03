30 suç kaydı olan dolandırıcı yakalandı

Nevşehir'de 30 ayrı suçtan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Nevşehir İl Jandarma Komutanlığ'ına bağlı JASAT Timleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışmalar sonucunda, Nevşehir il merkezinde ikamet eden F.K. saklandığı yer tespit edildi. Jandarma ekipleri; şahsın yakalanması için başlattığı çalışmada kullanılmayan bir evin içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.K.'nin; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Şantaj', 'Bilişim Sistemleri ile Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçları başta olmak üzere toplam 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR