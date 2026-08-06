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Malatya'da cinayet zanlısı 3 yıl sonra hayatını kaybetti

Malatya'da cinayet zanlısı 3 yıl sonra hayatını kaybetti
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Malatya'da 2023 yılında Zeliha Temel'i tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Mesut Demirhan, yaklaşık 3 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirhan, olaydan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Temel'in boşandığı, Demirhan'ın da boşandığı öğrenilirken, adli soruşturma devam ediyor.

Malatya'da 2023 yılında bir kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan cinayet zanlısı yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli uzman çavuş olduğu ve mahallede emlakçılık yaptığı öğrenilen Mesut Demirhan (55) evine gittiği 1 çocuk annesi Zeliha Temel'e (42) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Temel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirhan ise aynı silahla başına ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mesut Demirhan'ın olay tarihinden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, yaklaşık 3 yıl sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cinayette hayatını kaybeden Zeliha Temel'in eşinden boşandığı, 2 çocuk babası olan Mesut Demirhan'ın da eşinden boşandığı belirlenmişti.

Olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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