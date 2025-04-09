AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı

Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Çıkarın bunu dışarı

3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı

3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın mahkemede üzgün olduğunu ve olay anında kendisinde olmadığını savundu. Mahkeme annenin müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan anne S.K. hakim karşısına çıktı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.

CANİ ANNEDEN "ÜZGÜNÜM" SAVUNMASI

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. S.K, üzgün olduğunu, olay anında kendisinde olmadığını savundu.

Sanık avukatı Muhammet Hüseyin Büyükkaya da müvekkiliyle ilgili daha önce 2 kez daha akıl sağlığı raporu düzenlendiğini ancak farklı kanaatlere varıldığını belirterek, dosyanın yeniden adli tıp kurumuna sevkini, raporun tekrar düzenlenmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığı "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdıktan sonra cezaya, "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapse düşürdü.

3 çocuk annesi S.K, Sarayönü ilçesinde 24 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.