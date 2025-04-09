3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan anne S.K. hakim karşısına çıktı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.

CANİ ANNEDEN "ÜZGÜNÜM" SAVUNMASI

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. S.K, üzgün olduğunu, olay anında kendisinde olmadığını savundu.

Sanık avukatı Muhammet Hüseyin Büyükkaya da müvekkiliyle ilgili daha önce 2 kez daha akıl sağlığı raporu düzenlendiğini ancak farklı kanaatlere varıldığını belirterek, dosyanın yeniden adli tıp kurumuna sevkini, raporun tekrar düzenlenmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığı "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdıktan sonra cezaya, "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapse düşürdü.

3 çocuk annesi S.K, Sarayönü ilçesinde 24 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.