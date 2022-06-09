3 yaşındaki çocuğu kene ısırdı, ailesi eliyle çıkardı, semptomlar 5 gün sonra ortaya çıktı - Haberler

3 yaşındaki çocuğu kene ısırdı, ailesi eliyle çıkardı, semptomlar 5 gün sonra ortaya çıktı Elazığ'da kene, 3 yaşındaki çocuğu kafasından ısırdı. Elazığ'da kene, 3 yaşındaki çocuğu kafasından ısırdı. Ailesi keneyi eliyle çıkarırken, 5 gün sonra kenenin ısırdığı yerin şişmesi, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetlerinin görülmesi üzerine çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, 5 gün önce Işıkyolu köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuğun kafasını kene ısırdı. Çocuğun tepkisi üzerine aile, keneyi elleriyle çıkarıp attı. Olayın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından kenenin ısırdığı bölgenin şişmesi, çocukta mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine aile durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uzmanlar kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini hatırlattı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

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