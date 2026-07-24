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3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı hakim karşısında

3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı hakim karşısında
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Kayseri’de 2 kuzeni ile dayılarını öldürdükten sonra firar eden şahıs, 3 buçuk yıl sonra Türkiye’ye getirildi.

Kayseri'de 2 kuzeni ile dayılarını öldürdükten sonra firar eden şahıs, 3 buçuk yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Trabzon'da tutuklu bulunan sanık, SEGBİS aracılığı ile katıldığı ilk duruşmada savunma yapmadı.

Kayseri'de miras nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada kuzenleri Seyit ve Gaffar Yılmaz ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı öldüren ve sonrasında yurt dışına kaçan Mehmet Yılmaz Türkiye'ye getirilerek, hakim karşısına çıkartıldı. Trabzon'da tutuklu bulunan Mehmet Yılmaz SEGBİS ile 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mehmet Yılmaz, avukatı olmadığı için savunma yapmak istemediğini, mahkemeye gelerek bizzat savunmasını yapacağını beyan etti.

Duruşmaya katılan maktullerin yakınlarının avukatı sanığın her bir olay için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için 15 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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