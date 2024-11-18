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3 kez düşme tehlikesi geçiren uçak, Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

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İstanbul-Mersin seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez düşme tehlikesi yaşadı. Yolcular büyük panik yaşarken Pegasus Hava Yolları'na ait uçak Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul- Mersin uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapmakta büyük güçlük yaşadı.

KAYSERİ'YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

3 saat boyunca havada kalan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, çok sayıda yolcunun büyük panik yaşamasına neden olurken paniğin her geçen dakika büyümesi ve yolcuların rahatsızlanmaya başlamasının ardından Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI

3 kez düşme tehlikesi yaşayan uçağın Kayseri'ye inmesi sonrasında sağlık ekipleri yolculara acil müdahalede bulundu. Seferin zorunlu olarak Kayseri'ye yönlenmesiyle büyük mağduriyet yaşayan çok sayıda yolcu yaptıkları paylaşımlarda yetkililerden "Buradan sonrasını kendi imkanlarınızla gidin" yanıtını aldıklarını iddia etti. Öte yandan yolcuların bir kısmı da uçuşu yöneten İtalyan pilotu suçladı.

3 kez düşme tehlikesi geçiren uçak, Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

3 kez düşme tehlikesi geçiren uçak, Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıhasmet burak:

çok geçmiş olsun. espri: kaç ateist imana geldi acaba:)

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Uçak türbülansa girince düşme tehlikesi geçirmez gayet normal bir durum, hayatlarında bir kere uçağa binmiş uçak sallaninca düşme panihi yapan yolcularin dediklerini haber yapıyorsunuz, uçak en güvenilir seyahat aracıdır, kasaba pilot uçak uçuş briveti verilmez hele hele İtalyan bir pilot eğitimli ve tecrübeli olur.

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Haber YorumlarıENSON:

Geçmiş olsun, korkulacak abartılacak bir durum yok, kötü hava şartlarında olağan bir durum,

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Haber YorumlarıADANALI :

Adana Şakirpaşa Havalimanında bu tip sorunlar olmazdı! Geldiler kafalarına göre tarlaların ortasına havalimanı yaptılar. Ayrıca o uçak neden Şakirpaşa yerine Kayseriye indi??? Hani şakirpaşa kapatılmayacaktı! PESSS

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Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

uçağa ömründe birkere binenle panik yapar doğrudur

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Haber YorumlarıTrabzon61:

Cok gecmis olsun Allah korusun.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

3 defa düşme tehlikesi nasıl olmuş türbülans uçağı düşürmez ancak silkeler uçaklar her türlü kötü hava şartlarına göre üretilir en güvenli taşıma aracıdır .. Unutmayın o uçaklarda pilotların canı da var, onların evde ailesi ve çocukları da var ..

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Haber YorumlarıSadık:

Eskiden otobüslerle gidilirdi 23 Saat.

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Haber YorumlarıY.Aydin Koctas:

yeni yapilan metsin havaalanının konumu ile ilgili bir sorun olabilir mi acaba ???

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Haber YorumlarıOnuncu Köy:

En yakın Adana havaalanı varken, neden ta Kayseriye gitmiş anlamadım?

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