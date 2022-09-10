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3 gündür kayıp olan portakal tüccarı ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

3 gündür kayıp olan portakal tüccarı ölü bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gündür kayıp olan portakal tüccarı zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gündür kayıp olan portakal tüccarı zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Turunçlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre portakal tüccarı Zahit Şanlı, 3 gün önce bir yakınından 240 bin TL alarak narenciye bahçesine gitti. O günden sona Şanlı'dan bir daha haber alınamadı. Bugün Turunçlu Mahallesi mevkiindeki zeytin bahçesine giden bir vatandaş, ilaçlama yaptığı esnada bir erkek cesedi görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 3 gündür kayıp olan şahsa ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarını çağırdı. Yakınları cesedin Şanlı'ya ait olduğunu belirledi. Zahit Şanlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Turunçlu Hatay 3. Sayfa Haberler

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