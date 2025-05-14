Trump, Şara ile Riyad'da görüştü

Yaptırımların kaldırılmasının ardından Trump, Şara ile görüştü
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

3 ayda 50 Bin TL kayboldu! Barış Arduç'tan kiracısına dava

3 ayda 50 Bin TL kayboldu! Barış Arduç'tan kiracısına dava
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'taki kiracısıyla kira anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Üç aylık süreçte 50 bin TL eksik ödeme yapıldığını belirten Arduç, icra takibine itiraz edilince soluğu mahkemede aldı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, İstanbul Beşiktaş'taki mülkünde kiracı olarak oturan kişiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hukuki süreci başlattı. İddiaya göre Arduç, kiracısının son üç ayda kira bedelini eksik yatırdığını fark etti. Eksik ödemenin toplamda 50 bin TL'ye ulaştığını belirten oyuncu, bu durumu kiracısına bildirmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre Barış Arduç, kiracısının sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine avukatları aracılığıyla icra takibi başlattı. Ancak kiracı, icra işlemine itiraz etti. Bu gelişme üzerine Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali ve alacak miktarının tahsili talebiyle dava açtı. Arduç'un mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik kira ödemesi yapıldığını tespit ettiğini ve yasal süreç başlatmak zorunda kaldığını ifade ettiği öğrenildi. Oyuncu, dilekçesinde ayrıca uğradığı maddi zararın giderilmesini ve kiracısının yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Arduç'un başvurusunu değerlendirerek davanın görülmesine karar verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde mahkeme salonunda karşı karşıya gelecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu dava, ünlü oyuncunun ilk kez özel bir kiracı meselesiyle gündeme gelmesi açısından dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.